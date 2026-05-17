Frase sullo stupro a ’Porta a Porta’ Borrelli e Vespa si scusano

Durante una puntata di Porta a Porta dedicata al caso Garlasco, Concita Borrelli ha pronunciato alcune frasi sul tema dello stupro. In seguito alle polemiche suscitate, Bruno Vespa ha annunciato che si scuserà personalmente nella prossima puntata. La conduttrice e il conduttore hanno deciso di intervenire per chiarire la posizione della trasmissione e rispondere alle critiche ricevute. La vicenda ha attirato l’attenzione dei media e generato discussioni tra il pubblico e gli esperti del settore.

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