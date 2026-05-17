Frase sullo stupro a ’Porta a Porta’ Borrelli e Vespa si scusano
Durante una puntata di Porta a Porta dedicata al caso Garlasco, Concita Borrelli ha pronunciato alcune frasi sul tema dello stupro. In seguito alle polemiche suscitate, Bruno Vespa ha annunciato che si scuserà personalmente nella prossima puntata. La conduttrice e il conduttore hanno deciso di intervenire per chiarire la posizione della trasmissione e rispondere alle critiche ricevute. La vicenda ha attirato l’attenzione dei media e generato discussioni tra il pubblico e gli esperti del settore.
Bruno Vespa si scuserà personalmente nella prossima puntata di Porta a Porta per le frasi pronunciate da Concita Borrelli (foto) durante la trasmissione dedicata al caso Garlasco. "Anch’io, come avevo già previsto, mi scuserò", ha dichiarato il conduttore all’Adnkronos, precisando di aver già programmato un intervento pubblico prima ancora che arrivassero le richieste di chiarimento. La vicenda nasce dalle parole pronunciate da Borrelli nel corso della trasmissione andata in onda nei giorni scorsi, quando parlando della dimensione sessuale e della violenza aveva affermato: "Se entriamo nella sfera sessuale di ognuno di noi, c’è lo stupro". "Deponete armi e veleni, mi scuserò con sincerità", ha detto poi la giornalista sui social. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
BUFERA BORRELLI A PORTA A PORTA DOPO LE PAROLE CHOC SUL CASO GARLASCO!
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Concita Borrelli travolta dalle polemiche dopo una frase sullo stupro pronunciata a Porta a Porta. La giornalista Rai era intervenuta durante il dibattito sul caso Garlasco, scatenando critiche sui social e nel mondo dell’informazione.... https://ift.tt/FvAOXdb facebook
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