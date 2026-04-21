Il Samsara On Tour torna a Rodi Garganico, questa volta al Viva Yachtclub. L’evento combina musica dal vivo e attività legate al turismo, attirando appassionati e visitatori nella località sul mare. La serata vedrà esibirsi artisti e proporrà iniziative per far conoscere le attrazioni della zona. La manifestazione si svolge in un contesto che unisce intrattenimento e promozione del territorio locale.

Il Gargano si prepara ad accogliere il ritorno di uno degli eventi più attesi della stagione: il prossimo 25 aprile 2026, il Viva Yachtclub ospiterà una nuova tappa del Samsara On Tour, format musicale di grande richiamo ispirato al celebre Samsara Beach. A partire dalle ore 18, il Viva farà da cornice a un appuntamento che unisce musica, spettacolo e intrattenimento, trasformando il tramonto in un’esperienza immersiva tra energia, scenografia e coinvolgimento del pubblico. Si tratta di un ritorno particolarmente atteso, che riporta sul territorio un evento capace, nelle precedenti edizioni, di registrare grande partecipazione e richiamare pubblico da tutta la Puglia e dalle regioni limitrofe, contribuendo a consolidare il legame tra il brand Samsara e la costa garganica.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Musica e turismo, il Samsara On Tour torna al Viva Yachtclub di Rodi Garganico

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