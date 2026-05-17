Francesco Cannizzaro è segretario regionale di Forza Italia Calabria | mozione all' unanimità
Durante il primo congresso regionale di Forza Italia tenutosi al Palasport di Lamezia Terme, Francesco Cannizzaro è stato confermato come segretario regionale della Calabria con il voto unanime di tutti i presenti. Cannizzaro, già deputato del partito e candidato sindaco a Reggio Calabria per il centrodestra, ha ricevuto la mozione di fiducia durante l’assemblea. La nomina rafforza la posizione di Cannizzaro all’interno del partito e avviene in un momento di consolidamento delle incariche regionali.
Francesco Cannizzaro, deputato di Forza Italia e candidato sindaco al Comune di Reggio per il centrodestra, è stato confermato alla guida del partito in Calabria venendo eletto segretario regionale nel corso del primo congresso degli azzurri nella regione, ospitato al Palasport di Lamezia Terme. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
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