Francesco Cannizzaro è segretario regionale di Forza Italia Calabria | mozione all' unanimità

Durante il primo congresso regionale di Forza Italia tenutosi al Palasport di Lamezia Terme, Francesco Cannizzaro è stato confermato come segretario regionale della Calabria con il voto unanime di tutti i presenti. Cannizzaro, già deputato del partito e candidato sindaco a Reggio Calabria per il centrodestra, ha ricevuto la mozione di fiducia durante l’assemblea. La nomina rafforza la posizione di Cannizzaro all’interno del partito e avviene in un momento di consolidamento delle incariche regionali.

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