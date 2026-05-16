Francesco Battistoni è il segretario regionale di Forza Italia | Stringere un patto con le Marche e i marchigiani

Ieri, a Macerata, si è tenuto il Congresso regionale di Forza Italia Marche, occasione in cui è stato eletto il nuovo segretario regionale del partito. La riunione si è svolta nel pomeriggio e ha visto la partecipazione di numerosi rappresentanti locali, oltre ai membri di spicco del partito. Tra i temi discussi, la volontà di rafforzare i legami con le altre regioni e con la popolazione marchigiana. Il nuovo segretario ha espresso l’intenzione di siglare accordi con le Marche e i cittadini della zona.

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