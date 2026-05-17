Durante la recente esibizione all’Eurovision, i ballerini Francesca Tocca e Marcello Sacchetta sono apparsi molto vicini sul palco, accompagnando l’artista Sal Da Vinci in una coreografia dal tono intenso. I due hanno condiviso momenti di intesa visibile tra loro, attirando l’attenzione di chi seguiva l’evento. Non sono stati rilasciati commenti ufficiali, ma le immagini hanno alimentato sospetti su un possibile legame tra i due in un momento in cui la loro presenza è stata particolarmente in evidenza.

Tra un passo di danza e l'altro, i corridoi dell'Eurovision Song Contest 2026 a Vienna sembrano aver fatto da sfondo a un inaspettato avvicinamento sentimentale. Le indiscrezioni vedono protagonisti Francesca Tocca e Marcello Sacchetta, entrambi impegnati sul palco della Wiener Stadthalle per curare la coreografia del brano Per sempre sì di Sal Da Vinci. La complicità tra i due ballerini, evidente già dietro le quinte attraverso affettuosi scambi di attenzioni nelle storie di Instagram, è esplosa durante la performance stessa. A catturare l'attenzione del pubblico e degli appassionati di gossip è stato soprattutto un bacio appassionato sul palco che, secondo i rumors, avrebbe valicato i confini della semplice finzione scenica. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Francesca Tocca e Marcello Sacchetta, all'Eurovision è nato un amore? Ecco gli indizi...

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Sal Da Vinci alla prova Eurovision: Vienna gli dirà «Per sempre sì»

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