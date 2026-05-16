Durante l’Eurovision 2026 si è acceso un confronto tra due professionisti del settore coreografico, con un acceso scambio di opinioni riguardo alla coreografia presentata da Sal Da Vinci. Uno ha accusato l’altro di aver copiato alcuni elementi della propria proposta, portando a un dibattito pubblico che ha coinvolto anche altri addetti ai lavori. La discussione ha attirato l’attenzione di pubblico e media, con commenti e repliche che si sono susseguite nel corso delle ultime ore.

L’esibizione di Sal Da Vinci all’Eurovision Song Contest 2026 ha dato vita ad un botta e risposta tra Giuliano Peparini e l’autore della coreografia, Marcello Sacchetta. La replica di quest’ultimo è arrivata dopo che il regista e coreografo internazionale aveva commentato la somiglianza tra la coreografia scelta per la canzone “Per sempre sì” a uno dei suoi lavori televisivi del passato. Eurovision, cosa aveva detto Giuliano Peparini sulla coreografia La replica di Marcello Sacchetta La scena contestata all’Eurovision Eurovision, cosa aveva detto Giuliano Peparini sulla coreografia A sollevare il caso è stato Giuliano Peparini, che ha commentato la coreografia per l’Eurovision e ideata da Marcello Sacchetta. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - All'Eurovision caso "plagio" sulla coreografia di Sal Da Vinci, Marcello Sacchetta replica a Giuliano Peparini

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