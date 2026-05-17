Francesca Fialdini si commuove a Domenica In | Il mio cuore è spezzato

Da dilei.it 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante l’ultima puntata di Domenica In, Francesca Fialdini si è mostrata visibilmente emozionata, commentando un episodio personale che le ha provocato un senso di tristezza. La conduttrice ha parlato con sincerità del suo stato d’animo, lasciando trasparire un forte turbamento. La sua reazione ha attirato l’attenzione dei presenti e degli spettatori, che hanno potuto percepire un momento di grande autenticità in un contesto solitamente caratterizzato da professionalità e riservatezza.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Di Francesca Fialdini si conosce soprattutto il rigore professionale, la delicatezza con cui affronta i temi più complessi in televisione e quella riservatezza che l’ha sempre tenuta lontana dai pettegolezzi. Per questo motivo, le parole pronunciate durante la sua ospitata a Domenica In hanno sorpreso il pubblico più di qualsiasi confessione clamorosa. Ospite di Mara Venier per parlare del ritorno di Fame d’amore, il programma che racconta fragilità e disturbi alimentari con uno sguardo mai superficiale, la Fialdini ha abbassato le difese lasciando emergere un lato molto personale della sua vita. Tutto è iniziato parlando degli animali che condividono la sua quotidianità. 🔗 Leggi su Dilei.it

francesca fialdini si commuove a domenica in il mio cuore 232 spezzato
© Dilei.it - Francesca Fialdini si commuove a Domenica In: “Il mio cuore è spezzato”
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Francesca Fialdini torna a casa con la coppa del 2° posto conquistata ieri a

Video Francesca Fialdini torna a casa con la coppa del 2° posto conquistata ieri a

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Francesca Fialdini, programma in bilico? Si ripresenta il problema della domenica pomeriggio

Leggi anche: Il dolore di Francesca Fialdini per il padre ucciso davanti al figlio: “Era mio compagno classe”

francesca fialdini francesca fialdini si commuoveFrancesca Fialdini: Ho un fidanzato pazzesco, ma vive lontano. Figli? Vorrei adottareFrancesca Fialdini si racconta a cuore aperto a Domenica In. Dopo il secondo posto a Ballando con le Stelle in coppia con Giovanni Pernice, la conduttrice torna sulla sua ... leggo.it

francesca fialdini francesca fialdini si commuoveFrancesca Fialdini si commuove a Domenica In: Il mio cuore è spezzatoFrancesca Fialdini rompe la sua riservatezza in tv e parla del compagno, della maternità e del desiderio di adottare un bambino ... dilei.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web