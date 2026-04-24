Il futuro del programma in onda la domenica pomeriggio è nuovamente incerto, con alcuni dirigenti della Rai che non sono favorevoli alla presenza di Francesca Fialdini in quella fascia oraria. La conduttrice potrebbe essere confermata o meno nelle prossime settimane, ma la questione resta aperta. La decisione dipende dalle valutazioni interne e dalle eventuali modifiche alla programmazione già pianificata.

Un'altra volta Da noi.a ruota libera è di nuovo in bilico, qualcuno dei vertici Rai non vorrebbe ancora Francesca Fialdini alla domenica pomeriggio Ogni annoil tema Da noi.a ruota libera è un problema che riguarda la collocazione all’interno del palinsesto. Se ogni anno i vertici non sono convinti di mettere dopoDomenica Inun altro format molto simile, dall’altra sembra che ci sia qualcuno che spingerebbeFrancesca Fialdiniaffinché non perda il proprio posto e la propria collocazione. I palinsesti della nuova stagione 2026 2027 verranno annunciati ufficialmente il 3 luglio e, per l’occasione tutto dovrà essere pronto e organizzato. Si parla di grandi cambiamenti perché stavoltasembra certa l’idea di Mara Venier di voler lasciare la conduzione di Domenica Ine se così sarà cambieranno tante cose.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Francesca Fialdini, programma in bilico? Si ripresenta il problema della domenica pomeriggio

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