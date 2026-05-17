Francesca Fialdini e la maternità | Mi sono sentita inadeguata Mi piacerebbe adottare

Nell'intervista andata in onda domenica 17 maggio a Domenica In, la conduttrice ha parlato della sua esperienza a Ballando con le stelle e della sua volontà di diventare madre. Ha raccontato di aver affrontato momenti di insicurezza e di sentirsi inadeguata rispetto a questa scelta. Ha anche espresso il desiderio di adottare un bambino, condividendo i suoi pensieri e le sue emozioni senza filtri. La conversazione ha approfondito aspetti personali legati alla maternità e alle sfide emotive che comporta.

(Adnkronos) – Dall'esperienza a Ballando con le stelle al desiderio di maternità. Francesca Fialdini è stata ospite oggi, domenica 17 maggio, a Domenica In per un'intervista intensa che ha scavato dentro il suo passato. Riguardo alla maternità, Fialdini ha ammesso che per diverso tempo si è sentita "inadeguata": "Non mi sentivo all'altezza di crescere un bambino. Forse ho avuto paura". Ma la conduttrice ha espresso il suo desiderio di adottare: "Si può sempre amare qualcuno che già esiste e spero che questa cosa, prima o poi, si possa realizzare". Fialdini è tornata a parlare della sua esperienza a Ballando con le stelle, dove... 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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