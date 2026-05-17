FOTO | IYO SKY si é sposata con un altro wrestler WWE

La WWE ha una nuova coppia di wrestler convolata a nozze. Durante una puntata della serie documentaristica giapponese Jounetsu Tairiku, trasmessa domenica 17 maggio 2026, sono stati mostrati i momenti del matrimonio tra IYO SKY e Naraku, noto in passato come EVIL. La coppia ha reso pubblica la notizia della loro unione attraverso questa apparizione. Nessun altro dettaglio sul matrimonio è stato diffuso durante la trasmissione.

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La superstar giapponese e l'ex EVIL hanno ufficializzato il matrimonio attraverso un documentario nipponico e un post sui social La WWE ha una nuova coppia sposata al suo interno. IYO SKY e Naraku, conosciuto in passato come EVIL, hanno reso pubblica la loro unione coniugale attraverso un’apparizione nella serie documentaristica giapponese Jounetsu Tairiku, andata in onda domenica 17 maggio 2026. A confermare la notizia ci ha pensato la stessa IYO SKY poco dopo la messa in onda, condividendo sui propri profili social alcune immagini insieme al marito accompagnate dalla didascalia “Mr & Mrs”. Nel post pubblicato sui social, la wrestler... 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - FOTO: IYO SKY si é sposata con un altro wrestler WWE ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video KOMPLETTES MATCH: IYO SKY vs. Bianca Belair vs. Rhea Ripley: WrestleMania 41 Sullo stesso argomento WWE: ufficiale IYO SKY vs Asuka a BacklashLa WWE ha ufficializzato un nuovo match per Backlash, Premium Live Event in programma sabato 9 maggio alla Benchmark International Arena di Tampa,... WWE: Quali piani per IYO SKY a Wrestlemania 42?A poco più di un mese da WrestleMania 42, i fan si chiedono cosa farà l’ex campionessa mondiale IYO SKY a Las Vegas.