A poco più di un mese da WrestleMania 42, i fan si chiedono cosa farà l’ex campionessa mondiale IYO SKY a Las Vegas. The Genius of the Sky si è presentata come campionessa mondiale femminile a WrestleMania dello scorso anno ed è riuscita a mantenere il titolo contro Rhea Ripley e Bianca Belair in un classico incontro Triple Threat. Tuttavia, IYO non è coinvolta in un match per il titolo mondiale quest’anno. Non è riuscita a vincere la Royal Rumble femminile a Riyadh, in Arabia Saudita, e non ha partecipato al Women’s Elimination Chamber Match a Chicago il mese scorso. Inoltre, non è riuscita a conquistare il titolo intercontinentale femminile di AJ Lee durante un Gauntlet Match lo scorso lunedì sera a RAW. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE: Quali piani per IYO SKY a Wrestlemania 42?

