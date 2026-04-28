WWE | ufficiale IYO SKY vs Asuka a Backlash

La WWE ha annunciato ufficialmente un nuovo incontro per l’evento Backlash, previsto per sabato 9 maggio alla Benchmark International Arena di Tampa, Florida. Il match vedrà protagonista IYO SKY contro Asuka, in un confronto che segue diversi mesi di tensioni tra le due wrestler. Finora, non sono state rilasciate dichiarazioni ufficiali sui dettagli del match.

La WWE ha ufficializzato un nuovo match per Backlash, Premium Live Event in programma sabato 9 maggio alla Benchmark International Arena di Tampa, Florida: IYO SKY affronterà Asuka in un match che arriva dopo mesi di tensioni tra le due. La sfida è stata confermata direttamente sul sito ufficiale WWE, che ha presentato l’incontro come uno scontro “mesi in preparazione”. La rivalità tra le due giapponesi nasce infatti dal tradimento di Asuka ai danni di IYO SKY, avvenuto lo scorso settembre. Asuka attacca ancora IYO SKY. La situazione è tornata a esplodere nell’ultima puntata di Raw, quando Asuka ha attaccato IYO SKY durante il suo match titolato contro Becky Lynch.🔗 Leggi su Zonawrestling.net

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WWE BACKLASH 2026 IYO SKY VS ASUKA MATCH CARD OFFICIAL

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