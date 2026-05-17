Fossacesia candidata a Capitale Italiana del Libro 2027 con il progetto Le Macchine da Pesca
Il Comune di Fossacesia ha ufficialmente avviato il percorso di candidatura a Capitale Italiana del Libro 2027 con il progetto “Le Macchine da Pesca – Narrazione, Mare e Comunità sulla Costa dei Trabocchi”. La decisione è stata presa attraverso una delibera della giunta comunale. Il progetto mira a valorizzare il patrimonio culturale legato alla tradizione della pesca e alla comunità locale, integrandolo con iniziative legate alla narrazione e alla promozione del territorio.
Il Comune di Fossacesia, con una delibera della giunta comunale, ha avviato ufficialmente il percorso di candidatura al titolo di Capitale Italiana del Libro 2027 con il progetto “Le Macchine da Pesca – Narrazione, Mare e Comunità sulla Costa dei Trabocchi”, un’iniziativa che unisce la promozione. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
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