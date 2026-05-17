Fossacesia candidata a Capitale Italiana del Libro 2027 con il progetto Le Macchine da Pesca

Il Comune di Fossacesia ha ufficialmente avviato il percorso di candidatura a Capitale Italiana del Libro 2027 con il progetto “Le Macchine da Pesca – Narrazione, Mare e Comunità sulla Costa dei Trabocchi”. La decisione è stata presa attraverso una delibera della giunta comunale. Il progetto mira a valorizzare il patrimonio culturale legato alla tradizione della pesca e alla comunità locale, integrandolo con iniziative legate alla narrazione e alla promozione del territorio.

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