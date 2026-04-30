Terni tra le candidate a Capitale italiana del Libro 2027 con il progetto Letture in Cascata

Terni ha annunciato la partecipazione alla selezione per diventare la “Capitale italiana del Libro 2027” con il progetto “Letture in Cascata”. La candidatura è stata presentata ufficialmente, inserendo la città tra le candidate in questa competizione nazionale dedicata alla promozione della cultura libraria. La scelta fa parte di un'iniziativa promossa per valorizzare il patrimonio letterario e culturale locale.

La città di Terni entra ufficialmente nella corsa per il titolo di “Capitale italiana del Libro 2027”. La città umbra figura infatti tra le 31 candidature pervenute al Ministero della Cultura, che entro l’estate selezionerà il Comune destinato a raccogliere il testimone di Pistoia, designata per.🔗 Leggi su Ternitoday.it Notizie correlate Capitale Italiana del Libro 2027, svelati i 31 Comuni candidati: ecco le tre città della Campania nominateSono 31 le candidature pervenute al Ministero della Cultura per il titolo di Capitale italiana del libro 2027, a conferma della crescente attenzione... Manfredonia si candida a Capitale Italiana del Libro 2027Con l’approvazione e l’invio del dossier progettuale, l’Amministrazione comunale si è candidata al bando promosso dal Ministero della Cultura. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: C’è anche Terni tra le 31 città candidate al titolo di Capitale italiana del libro 2027 -; Terni in corsa per diventare capitale italiana del libro: formalizzata la candidatura della città; Elezioni comunali, conto alla rovescia: un mese al voto, ecco le liste e i candidati; Capitale italiana del libro, 31 città candidate. C’è anche Terni tra le 31 città candidate al titolo di Capitale italiana del libro 2027C’è anche Terni con ‘Letture a cascata’ fra le 31 candidature pervenute al ministero della Cultura per il titolo di Capitale italiana del libro 2027. Tra queste, sette candidature sono presentate in f ... umbria24.it Terni in corsa per diventare capitale italiana del libro: formalizzata la candidatura della cittàC’è anche Terni tra le città candidate al titolo di capitale italiana del libro 2027 con il progetto Letture in cascata. In tutto sono 31 le candidature pervenute al ministero della Cultura a confer ... corrieredellumbria.it Denunciato per porto di oggetti atti ad offendere e possesso ingiustificato di chiavi alterate e grimaldelli un 39enne straniero senza fissa dimora, controllato nei giorni scorsi all’interno di un supermercato a Terni, a seguito di segnalazione di alcuni clienti. L’uo - facebook.com facebook