Pomigliano candidata a Capitale del Libro 2027 | domani alle 18 la presentazione con Antonio Moresco

Pomigliano d’Arco ha annunciato ufficialmente la propria candidatura come Capitale Italiana del Libro 2027. Domani alle 18 si terrà una presentazione pubblica del progetto, alla quale parteciperà anche un noto scrittore italiano. La iniziativa mira a promuovere la lettura come elemento chiave per la crescita culturale e sociale del territorio. La città si prepara a coinvolgere cittadini e associazioni in questa proposta ufficiale.

La presentazione pubblica si terrà martedì 5 maggio alle ore 18:00 nell’Aula consiliare, in un incontro aperto alla cittadinanza pensato come momento di confronto sul ruolo della cultura nella costruzione del futuro. Ad aprire l’iniziativa saranno i saluti istituzionali del sindaco Raffaele Russo e dell’assessore alla Cultura Giovanni Russo. A seguire, gli interventi di Annarita Ricci, docente, scrittrice e storica dell’arte; Carmen Gallo, professoressa di Letteratura Inglese all’Università La Sapienza di Roma, scrittrice e poetessa; ed Eduardo Savarese, già magistrato, professore di Diritto Internazionale all’Università Federico II e scrittore.🔗 Leggi su Primacampania.it © Primacampania.it - Pomigliano candidata a Capitale del Libro 2027: domani alle 18 la presentazione con Antonio Moresco Notizie correlate Pomigliano d'Arco aspira a diventare la nuova capitale italiana del libro: la candidaturaSono 31 le candidature pervenute al Ministero della Cultura per il titolo di Capitale italiana del Libro 2027. Terni tra le candidate a "Capitale italiana del Libro 2027" con il progetto “Letture in Cascata”La città di Terni entra ufficialmente nella corsa per il titolo di “Capitale italiana del Libro 2027”. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Pomigliano d'Arco aspira a diventare la nuova capitale italiana del libro: la candidatura; Pomigliano d'Arco aspira a diventare la nuova capitale italiana del libro: la candidatura; Pomigliano d'Arco candida la città a Capitale italiana del Libro 2027; Capitale Italiana del Libro 2027, svelati i 31 Comuni candidati: ecco le tre città della Campania nominate. Pomigliano d'Arco aspira a diventare la nuova capitale italiana del libro: la candidaturaSono 31 le candidature pervenute al Ministero della Cultura per il titolo di Capitale italiana del Libro 2027. Tra queste c'è anche quella di Pomigliano d'Arco. In Campania anche Agropoli ha avanzato ... napolitoday.it Cinque candidate abruzzesi a Capitale del libro 2027Sono 31 le candidature pervenute al Ministero della Cultura per il titolo di Capitale italiana del libro 2027, a conferma della crescente attenzione dei territori verso la promozione della lettura e d ... rainews.it TORREMAGGIORE PUNTA AL TITOLO DI CAPITALE ITALIANA DEL LIBRO 2027: “Un progetto ambizioso per crescere con la cultura” - Video - facebook.com facebook Sono 31 le candidature per Capitale italiana del libro 2027, incluse 7 aggregate per 92 Comuni. Una giuria selezionerà fino a 10 finalisti entro giugno 2026; designazione a luglio. cultura.gov.it/comunicato/289… x.com