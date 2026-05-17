Fossa comune e terra scavata a mani nude | commemorazione al Turchino per non dimenticare l' orrore nazifascista del ' 44

Sabato 16 maggio si è tenuta al Sacrario del Passo del Turchino una cerimonia in memoria delle 59 persone uccise durante un eccidio nazifascista avvenuto il 19 maggio 1944. La commemorazione ha visto una fossa comune e una terra scavata a mani nude, simboli delle modalità tragiche dell’evento. La cerimonia ha coinvolto familiari, rappresentanti istituzionali e cittadini, tutti presenti per ricordare un episodio tra i più drammatici della Resistenza in Liguria e in Italia.

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