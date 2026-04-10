Eccidio della Benedicta 82 anni fa la strage nazifascista | la commemorazione dei partigiani uccisi

Domenica 12 aprile alle 9.30 si svolgeranno a Capanne di Marcarolo, nel Comune di Bosio, le celebrazioni per l’82° anniversario dell’eccidio della Benedicta. L’evento si svolge nel luogo simbolo della Resistenza italiana e ricorda la strage compiuta dalle truppe nazifasciste. La commemorazione coinvolge partigiani e cittadini, che si riuniscono per rendere omaggio alle vittime di quella giornata.

Domenica 12 aprile, dalle ore 9.30, a Capanne di Marcarolo, nel Comune di Bosio (Alessandria), luogo simbolo della Resistenza italiana, si terranno le celebrazioni per l’82° anniversario dell’eccidio della Benedicta.La sindaca Salis terrà l'orazione ufficialeIl Comune di Genova sarà rappresentato. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Eccidio di Ponte Cantone, il ricordo di Piacenza dei partigiani uccisi nella strage nazifascistaLa sindaca Katia Tarasconi ha partecipato, nel pomeriggio di sabato, alla cerimonia di commemorazione dell’eccidio di Ponte Cantone, in ricordo dei...

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Temi più discussi: 82° anniversario dell’eccidio della Benedicta, domenica 12 aprile; 82° Anniversario dell’eccidio alla Benedicta; 7 aprile, ricorre l’anniversario dell’eccidio della Benedicta; Benedicta 2026, sarà la Sindaca di Genova Silvia Salis a tenere l’orazione ufficiale.

Bosio, 82° anniversario dell’eccidio della Benedicta: domenica 12 aprile le celebrazioni al sacrarioDalle 9.30 a Capanne di Marcarolo cerimonie, corteo e orazione ufficiale della sindaca di Genova, nel pomeriggio incontri e iniziative per mantenere viva la memoria della Resistenza ... lavocedigenova.it

Benedicta, memoria e Resistenza: a Bosio la commemorazione dell’eccidioBosio (Alessandria), commemorazione eccidio Benedicta il 12 aprile: programma, orari e eventi tra memoria storica e Resistenza a Capanne di Marcarolo. ligurianotizie.it

6 aprile 1944. Inizia il rastrellamento e l'ECCIDIO NAZIFASCISTA della BENEDICTA (presso Capanne di Marcarolo, nel comune di Bosio, nell'Appennino Ligure). Tra le forze partigiane liguri che alla fine del marzo 1944 rendevano insicure ai tedeschi le vie di - facebook.com facebook

Tra il 6 e l’11 aprile 1944, sull’Appennino ligure, si consumò la tragica Strage della Benedicta, una delle più gravi repressioni contro la Resistenza italiana. L’eccidio avvenne in località Benedicta, presso Capanne di Marcarolo, nel territorio di Bosio, e costò la x.com