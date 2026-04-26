Nel 1945, durante l’occupazione tedesca, le truppe sotto il comando del generale Tensfeld controllavano diverse regioni del nord Italia, tra cui Lombardia, Piemonte e Liguria. In quel periodo, le forze nazifasciste si mossero anche per cercare i corpi delle vittime delle rappresaglie e degli omicidi avvenuti nel territorio, scavando sotto la Villa Reale. La presenza militare si concentrava principalmente nel Comando di via Verdi a Villa Blanc.

Anno 1945. La città è sotto il controllo delle truppe tedesche agli ordini del generale Willy Tensfeld che, dal Comando di via Verdi a Villa Blanc, aveva la responsabilità dell’intero settore militare della Lombardia, del Piemonte e della Liguria. Sono giorni difficili quelli appena precedenti la Liberazione. Tensfeld, solo dopo una trattativa con l’arciprete di Monza, aveva accettato di lasciare la città senza sparare un colpo evitando una carneficina. Uno dei momenti di cui forse si è smarrita traccia è quello che condurrà, nei giorni successivi al 25 aprile, a una drammatica ricerca. Negli anni foschi della Repubblica di Salò, decine di antifascisti e partigiani erano stati imprigionarti in città, torturati, uccisi, deportati verso i campi di stermini nazisti.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - L’orrore nazifascista. Quando scavarono sotto la Villa Reale per cercare i cadaveri

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