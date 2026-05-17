È stato ufficializzato il nuovo coordinamento provinciale di Forza Italia Giovani durante una cerimonia a cui hanno partecipato rappresentanti locali del partito. Tra i presenti figurano Rubano e Martusciello, che hanno preso parte alla presentazione. Il comunicato stampa diffuso in occasione dell’insediamento sottolinea l’importanza di tematiche come la partecipazione, la meritocrazia e le nuove iniziative per il rilancio dell’organizzazione giovanile. Nessun dettaglio su eventuali cambiamenti strutturali o nomine specifiche all’interno del nuovo team.

Sono intervenuti Rocco Diglio, Segretario Provinciale di Forza Italia Giovani Benevento, Gianfranco Succoio, Segretario Regionale FI Giovani, Fernando Errico, Consigliere Regionale della Campania, l’on. Francesco Maria Rubano, Deputato e Segretario Provinciale di Forza Italia, e l’on. Fulvio Martusciello, Europarlamentare e Segretario Regionale di Forza Italia. “I giovani non sono soltanto il futuro, ma una risorsa del presente. Devono avere sempre più spazio nei luoghi dove si prendono decisioni e si costruiscono progetti”, ha affermato il segretario provinciale, ribadendo l’importanza della meritocrazia e della valorizzazione delle competenze. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

© Fremondoweb.com - Forza Italia Giovani, si è insediato il nuovo coordinamento provinciale

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