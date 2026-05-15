Benevento insediamento del nuovo coordinamento di Forza Italia Giovani

A Benevento si è svolto l’insediamento del nuovo coordinamento di Forza Italia Giovani. Durante l’evento sono stati affrontati temi legati alla partecipazione politica, alla gestione del territorio e alle prospettive future della regione. Sono intervenuti i rappresentanti dell’organizzazione, che hanno illustrato le linee guida e le iniziative in programma. La cerimonia si è svolta in una sala pubblica, con la presenza di diversi membri dell’associazione e alcuni ospiti esterni.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

A Benevento l’insediamento del nuovo coordinamento di Forza Italia Giovani: confronto su partecipazione politica, territorio e futuro del Sannio.. Si terrà domani sabato 16 maggio, alle ore 16:00, presso Officine Italy – Benevento, l’evento ufficiale di insediamento del nuovo Coordinamento Direttivo di Forza Italia Giovani della provincia di Benevento. L’incontro rappresenta un momento importante per il rafforzamento della presenza giovanile del movimento sul territorio sannita e sarà occasione di confronto sui temi legati alla partecipazione politica delle nuove generazioni, allo sviluppo della provincia e alle future sfide programmatiche del partito. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Benevento, insediamento del nuovo coordinamento di Forza Italia Giovani ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Forza Italia Giovani: nuovo slancio a Benevento con TaralloLa struttura organizzativa di Forza Italia Giovani a Benevento riceve un nuovo impulso con la nomina di Giulio Tarallo al ruolo di vice segretario... Leggi anche: Cesare Di Cintio è il nuovo portavoce del coordinamento cittadino di Forza Italia Pollena Trocchia, Roberto Sorrentino nominato segretario di Forza Italia GiovaniLo studente di Giurisprudenza guiderà il movimento giovanile nel comune vesuviano: Lavorerò per diffondere i valori popolari, liberali ed europeisti ... ilgazzettinovesuviano.com Forza Italia Giovani Benevento, completato il direttivo provincialeSi completa ufficialmente il direttivo provinciale di Forza Italia Giovani Benevento, dopo le recenti nomine del Segretario Provinciale, dei Vice Segretari e dei vertici cittadini del capoluogo. A com ... ntr24.tv