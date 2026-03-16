Provinciali D' Agostino | Risultato straordinario non si ferma la crescita di Forza Italia

Alle elezioni per il Consiglio Provinciale di Avellino, la lista Hirpinia ha ottenuto un risultato che viene definito da D'Agostino come straordinario. La crescita di Forza Italia continua a essere evidente, secondo quanto dichiarato. La vittoria rappresenta un risultato significativo per il partito e il suo andamento politico. La notizia è stata comunicata attraverso un commento ufficiale di D'Agostino.

“Il risultato ottenuto dalla lista Hirpinia alle elezioni per il Consiglio Provinciale di Avellino è un segnale politico chiaro e incoraggiante. L'elezione di tre esponenti di Forza Italia, Mauro Piccolo, Marino Sarno e Mimmo Landi, conferma che quando si lavora con serietà, mettendo al centro i territori, gli amministratori chiamati al voto sanno riconoscere l'impegno e lo premiano. Questo voto si inserisce in una traiettoria di crescita che la nuova segreteria provinciale ha costruito con metodo, passo dopo passo.” "Siamo partiti dalle elezioni europee del giugno 2024, quando Forza Italia ha dimostrato una vitalità inattesa in Irpinia, per arrivare alle regionali di novembre con un risultato straordinario: il partito ha triplicato i propri voti rispetto al 2020, confermando Livio Petitto in Consiglio regionale. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

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