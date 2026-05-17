Forum del Turismo del Tigullio debutto sold out e focus sul futuro del settore

Il Forum del Turismo del Tigullio si è concluso con il tutto esaurito, attirando numerosi operatori e professionisti del settore. La giornata ha visto interventi e discussioni incentrate sulle sfide attuali e le prospettive future per il turismo nella regione. Durante l’evento sono stati presentati dati e progetti legati allo sviluppo turistico, e sono stati affrontati temi relativi alle strategie di promozione e sostenibilità. La partecipazione e gli interventi hanno confermato l’interesse per un settore in evoluzione.

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SANTA MARGHERITA LIGURE (ITALPRESS) – Si chiude con un bilancio ampiamente positivo, una partecipazione oltre le aspettative e importanti consensi raccolti da istituzioni, operatori e territori la prima edizione del Forum del Turismo, Golfo del Tigullio, ideato da Federalberghi Liguria, Camere commercio Genova e delle Riviere con partnership di Enit e organizzato dalla società di comunicazione Philia. Due giornate di confronto ad alto livello che hanno portato alla Casa del Mare di Santa Margherita Ligure rappresentanti del Governo, delle istituzioni nazionali e regionali, del mondo economico e turistico, imprese, professionisti e stakeholder del comparto, confermando quanto il settore sentisse il bisogno di uno spazio stabile di dialogo e progettazione e aprendo già la prospettiva di una continuità nelle prossime edizioni. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Forum del Turismo del Tigullio, debutto sold out e focus sul futuro del settore ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Turismo, forum nel Tigullio con Mazzi e La RussaIl Golfo del Tigullio si prepara a diventare il cuore del confronto nazionale sui grandi temi dello sviluppo con la prima edizione del Forum del... Arriva a Piacenza il Forum regionale Youz dedicato ai giovani, focus sul tema del lavoroI presenti saranno coinvolti, nella seconda parte della mattinata, in un workshop a cura di Agenzia Est e Art-Er. Forum del Turismo, si chiude la seconda giornata. Focus su grandi eventi, blue economy e gestione dei flussi turistici in Liguria x.com Forum del Turismo del Tigullio, debutto sold out e focus sul futuro del settoreUltim'ora su ticinonotizie.it SANTA MARGHERITA LIGURE (ITALPRESS) – Si chiude con un bilancio ampiamente positivo, una partecipazione oltre le aspettative e importanti consensi raccolti da istituzioni ... ticinonotizie.it Si chiude con una seconda giornata da tutto esaurito il Forum del Turismo, Golfo del TigullioSANTA MARGHERITA LIGURE (GENOVA) (ITALPRESS) – Si è chiusa con una seconda giornata da tutto esaurito e con un bilancio ampiamente positivo la prima edizione del Forum del Turismo, Golfo del Tigullio, ... italpress.com