Arriva a Piacenza il Forum regionale Youz dedicato ai giovani focus sul tema del lavoro

Il 9 marzo a Piacenza si svolge la tappa locale del Forum regionale Youz, dedicato ai giovani e al tema del lavoro. L'evento si tiene presso la sede di Too, in via XXIV Maggio 51, e fa parte di un percorso partecipativo promosso dalla Regione Emilia Romagna. La manifestazione segue un incontro precedente ospitato a Rivergaro alcuni settimane fa.

I presenti saranno coinvolti, nella seconda parte della mattinata, in un workshop a cura di Agenzia Est e Art-Er. La partecipazione all'incontro, organizzato in collaborazione con il Comune di Piacenza, la Consulta Provinciale degli Studenti e l'Ufficio Scolastico Provinciale, è libera e aperta a tutti gli interessati, ma per ragioni organizzative è consigliabile la prenotazione compilando il modulo online al link https:forms.gleZjokUKc8VZ3JKuUQ7.

Youz 5 Generazione di idee, a Ravenna il forum della Regione dedicato ai giovaniLa partecipazione è gratuita e rivolta ai giovani e alle realtà del territorio che lavorano con e per le nuove generazioni Venerdì 27 febbraio, alle...

Youz, il dialogo con i giovaniIl circondario imolese al centro di una giornata di ascolto e partecipazione con Youz.

