Turismo forum nel Tigullio con Mazzi e La Russa

Nel Golfo del Tigullio si terrà il primo Forum del Turismo nei giorni 15 e 16 maggio, coinvolgendo località come Rapallo, Portofino e Santa Margherita Ligure. L’evento vedrà la partecipazione di figure politiche nazionali, tra cui rappresentanti di rilievo, per discutere di temi legati allo sviluppo del settore turistico. La manifestazione mira a diventare un appuntamento fisso nel panorama regionale e nazionale.

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Il Golfo del Tigullio si prepara a diventare il cuore del confronto nazionale sui grandi temi dello sviluppo con la prima edizione del Forum del Turismo - Golfo del Tigullio 2026, in programma il 15 e 16 maggio tra Rapallo, Portofino e Santa Margherita Ligure.L'appuntamento si inserisce in un.🔗 Leggi su Genovatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: Meloni chiude questione rimpasto con Mazzi al Turismo. Poi blitz nel Golfo Turismo, Meloni nomina Mazzi: “Valorizzerà l’Italia nel mondo”La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha espresso il proprio sostegno a Gianmarco Mazzi, nominato nuovo Ministro del Turismo, sottolineandone... Argomenti più discussi: Il 15 e 16 maggio Forum del Turismo – Golfo del Tigullio 2026; Turismo, il Golfo del Tigullio ospita il primo grande Forum nazionale del settore: attesi La Russa e il ministro Mazzi. Forum del Turismo – Golfo del Tigullio, apriranno i lavori il ministro Mazzi e il presidente del Senato La Russa buff.ly/slwVdaX x.com Forum del Turismo – Golfo del Tigullio, apriranno i lavori il ministro Mazzi e il presidente del Senato La RussaVenerdì e sabato di questa settimana Rapallo, Portofino e Santa Margherita Ligure ospiteranno la prima edizione del Forum del Turismo – Golfo del Tigullio 2026. radioaldebaran.it Rapallo, ‘Santa’ e Portofino battezzano il primo Forum del TurismoRapallo, ‘Santa’ e Portofino battezzano il primo Forum del Turismo ... msn.com