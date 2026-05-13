Turismo forum nel Tigullio con Mazzi e La Russa
Nel Golfo del Tigullio si terrà il primo Forum del Turismo nei giorni 15 e 16 maggio, coinvolgendo località come Rapallo, Portofino e Santa Margherita Ligure. L’evento vedrà la partecipazione di figure politiche nazionali, tra cui rappresentanti di rilievo, per discutere di temi legati allo sviluppo del settore turistico. La manifestazione mira a diventare un appuntamento fisso nel panorama regionale e nazionale.
Il Golfo del Tigullio si prepara a diventare il cuore del confronto nazionale sui grandi temi dello sviluppo con la prima edizione del Forum del Turismo - Golfo del Tigullio 2026, in programma il 15 e 16 maggio tra Rapallo, Portofino e Santa Margherita Ligure.L'appuntamento si inserisce in un.🔗 Leggi su Genovatoday.it
Notizie correlate
Leggi anche: Meloni chiude questione rimpasto con Mazzi al Turismo. Poi blitz nel Golfo
Turismo, Meloni nomina Mazzi: “Valorizzerà l’Italia nel mondo”La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha espresso il proprio sostegno a Gianmarco Mazzi, nominato nuovo Ministro del Turismo, sottolineandone...
Argomenti più discussi: Il 15 e 16 maggio Forum del Turismo – Golfo del Tigullio 2026; Turismo, il Golfo del Tigullio ospita il primo grande Forum nazionale del settore: attesi La Russa e il ministro Mazzi.
Forum del Turismo – Golfo del Tigullio, apriranno i lavori il ministro Mazzi e il presidente del Senato La Russa buff.ly/slwVdaX x.com
Economic Forum Giannini 2026: nel vivo la seconda giornata. Nell'Antica Farmacia dei Fratiil confronto tra istituzioni, imprese e territorio sui temi chiave dello sviluppo: autonomie locali, contrasto allo spopolamento, turismo, infrastrutture e sostenibilità. Present facebook
Forum del Turismo – Golfo del Tigullio, apriranno i lavori il ministro Mazzi e il presidente del Senato La RussaVenerdì e sabato di questa settimana Rapallo, Portofino e Santa Margherita Ligure ospiteranno la prima edizione del Forum del Turismo – Golfo del Tigullio 2026. radioaldebaran.it
Rapallo, ‘Santa’ e Portofino battezzano il primo Forum del TurismoRapallo, ‘Santa’ e Portofino battezzano il primo Forum del Turismo ... msn.com