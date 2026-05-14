La Fortitudo affronta questa sera alle 20,30 al PalaDelMauro di Avellino una partita chiave contro la squadra di casa. Dopo la sconfitta di gara tre e le polemiche di sabato scorso, la formazione biancoblù cerca di riprendere il cammino verso le semifinali. La speranza di qualificarsi si concentra su Fantinelli, che si presenta come punto di riferimento per il riscatto.

Speranza Fantinelli. Lasciate alle spalle le polemiche di sabato sera e la sconfitta di gara-tre, alle 20,30, al PalaDelMauro di Avellino, la Fortitudo si gioca il secondo match-point a disposizione per raggiungere la semifinale. Dopo l’amaro finale del confronto di martedì, la formazione di coach Attilio Caja ha la ghiotta occasione di provare a chiudere la serie e guarda, con grande attenzione a Brindisi dove i pugliesi ospitano, anche loro per gara-quattro, una Verona avanti 2-1. Come nella stagione regolare, anche nei playoff si conferma molto importante il fattore campo. Situazione che la Flats Service proverà a invertire questa sera magari con l’apporto di Matteo Fantinelli.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Fortitudo, la speranza è Fantinelli. La Effe cerca riscatto e semifinale

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