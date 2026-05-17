Formazioni Pisa-Napoli | De Bruyne titolare chi gioca e perché è la partita Champions

Domenica 17 maggio alle 12:00 si disputa la partita tra Pisa e Napoli alla Cetilar Arena, nel 37° turno di Serie A. Il Napoli schiera De Bruyne tra i titolari, mentre nel Pisa ci sono variazioni nelle scelte di formazione. La gara rappresenta un momento decisivo per il Napoli, che punta a ottenere i tre punti necessari per assicurarsi la qualificazione automatica alla Champions League. Si tratta di un match importante per entrambe le squadre, con obiettivi diversi e un alto livello di competitività.

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? In Sintesi Il Napoli affronta il Pisa alla Cetilar Arena (domenica 17 maggio, ore 12:00) nel 37° turno di Serie A con un solo obiettivo: vincere per conquistare la qualificazione matematica in Champions League. Contro un avversario già retrocesso e reduce da sette sconfitte consecutive, Antonio Conte ritrova pezzi da novanta. Sulla trequarti torna titolare Kevin De Bruyne al fianco di Alisson Santos, mentre in panchina si rivede finalmente David Neres dopo il lungo infortunio. Assente per squalifica Matteo Politano, sostituito da Gutierrez a destra. Il match sarà trasmesso in diretta esclusiva su DAZN e sul canale 214 di Sky. Probabili formazioni Pisa-Napoli: match point Champions. 🔗 Leggi su Napolissimo.it © Napolissimo.it - Formazioni Pisa-Napoli: De Bruyne titolare, chi gioca e perché è la partita Champions ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Repubblica Napoli: “De Bruyne torna titolare: Pisa vale la Champions”Repubblica Napoli: “De Bruyne torna titolare: Pisa vale la Champions”"> Kevin De Bruyne e Romelu Lukaku saranno protagonisti con il Belgio ai... Leggi anche: De Bruyne verso Pisa: Napoli riparte per la Champions Pisa-Napoli, probabili formazioni e orari tv: Conte ritrova De Bruyne (ma perde Politano) x.com [Discussione Pre-Partita] Pisa vs Napoli reddit CDS - Pisa-Napoli, le probabili formazioni, ecco le possibili scelte dei tecniciIl Corriere dello Sport anticipa le probabili formazioni che Antonio Conte e Oscar Hiljemark metteranno in campo oggi nel match delle 12 in occasione di Pisa-Napoli, prevedendo nel Napoli l'impiego di ... napolimagazine.com Probabili formazioni Pisa Napoli | Quote: dubbio De Bruyne, ce la fa? (Serie A, oggi 17 maggio 2026)Probabili formazioni Pisa Napoli: Antonio Conte spera di ritrovare De Bruyne nella partita che può blindare il posto in Champions League. ilsussidiario.net