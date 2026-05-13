Il Napoli torna a lavorare a Castel Volturno dopo il pareggio con il Bologna, con l’obiettivo di prepararsi alla prossima sfida. La squadra si concentra sugli allenamenti, mentre il centrocampista De Bruyne si avvicina alla trasferta di Pisa. La formazione azzurra cerca di consolidare la posizione in classifica in vista della qualificazione alla Champions League. La partita contro i toscani è prevista nei prossimi giorni.

Il Napoli riparte da Castel Volturno. Dopo il pareggio contro il Bologna, la squadra torna oggi al lavoro al Training Center per preparare la trasferta contro il Pisa. Una gara che può diventare decisiva per blindare aritmeticamente la qualificazione alla prossima Champions League. L’orario ufficiale deve ancora essere confermato dalla Lega Serie A, ma la partita dovrebbe disputarsi lunedì alle 20.45. Antonio Conte non vuole perdere tempo. Il tecnico ha scelto di riprendere subito la preparazione, consapevole del peso della prossima sfida. Come sottolinea Il Corriere dello Sport, “la ripartenza è delicata”. Il Napoli ha lasciato punti importanti contro il Bologna e ora ha bisogno di una vittoria per chiudere definitivamente il discorso europeo.🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - De Bruyne verso Pisa: Napoli riparte per la Champions

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