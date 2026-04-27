Oggi, lunedì 27 aprile 2026, va in onda un nuovo episodio di Forbidden fruit su Canale 5 alle 14.15. Tra i protagonisti, Yigit si arrabbia con Halit e ha un confronto acceso con Lila. La puntata suscita interesse tra gli spettatori che vogliono scoprire come si svilupperanno le vicende tra i personaggi. La trasmissione continua a essere tra le più seguite del pomeriggio.

Va in onda oggi, lunedì 27 aprile 2026, un nuovo episodio di Forbidden fruit su Canale 5 alle 14.15 e in molti sono curiosi di sapere cosa succederà. Gli spoiler rivelano che la situazione prenderà una brutta piega durante la cena. Le parole di Halit nei confronti di Yigit non verranno affatto gradite dal ragazzo, visibilmente infastidito infatti andrà via dal ristorante e Lila gli correrà dietro. Lila proverà a tranquillizzare il fidanzato, i due saliranno in auto e andranno via insieme ma le cose si complicheranno durante il tragitto. Tra loro scoppierà infatti un litigio durante il quale Yigit deciderà di lasciare la ragazza in autostrada. Quando la Polizia accompagnerà Lila a casa lei racconterà l'accaduto alla sua famiglia che si arrabbierà molto a causa dell'atteggiamento di Yigit.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Forbidden fruit, spoiler 27 aprile 2026: Yigit si arrabbia con Halit e litiga con Lila

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