Forbidden fruit 3 replica puntata 17 maggio in streaming | Video Mediaset

Oggi, domenica 17 maggio, va in onda una nuova puntata di Forbidden Fruit 3, disponibile anche in streaming. In questa puntata, i personaggi principali, tra cui Halit e i suoi figli, vengono ospitati da Sitki. La soap turca continua a essere trasmessa anche tramite video Mediaset. La puntata di oggi si inserisce nella programmazione settimanale della serie, che segue le vicende dei protagonisti in un contesto familiare e relazionale.

Nuovo appuntamento oggi – domenica 17 maggio – con la soap turca Forbidden fruit 3. Nella puntata odierna Halit e i suoi figli vengono ospitati da Sitki. Yigit telefona a Lila per dirle che in caso di necessità, lui provvederà ad aiutarla. Nel frattempo, lei esce con Aksel ma si scontrano al punto che Lila torna subito a casa. Ender va a prendere Erim, convinta che lui non voglia restare in quella casa, ma lui le dice che non vuole lasciare il padre da solo. Yildiz insieme a Caner ed Emir è impegnata a cercare di portare avanti il suo progetto e si improvvisa anche “insegnante di inglese”, ma con scarsi risultati. Ecco il video Mediaset per rivedere l’episodio 126 trasmesso da Canale 5 in replica streaming. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

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