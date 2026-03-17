Forbidden fruit 3 replica puntata del 17 marzo in streaming | Video Mediaset

Oggi, martedì 17 marzo, è andata in onda una nuova puntata di Forbidden fruit 3 su Mediaset in streaming. Nella scena, Sitki osserva Yildiz su richiesta di Halit, segnalando tutti i movimenti della donna al suo capo. L’obiettivo di Halit è riuscire a sorprendere Yildiz al momento opportuno. La puntata si può vedere anche in video sulla piattaforma del broadcaster.

Nuovo appuntamento oggi – martedì 17 marzo – con la soap turca Forbidden fruit 3. Nella puntata odierna su richiesta di Halit, Sitki tiene d’occhio Yildiz e segnala al suo capo tutti i movimenti della moglie, cosi’ che Halit possa coglierla in fallo al momento giusto. Ma lei se n’è accorta e si è coalizzata con Zehra, Lila, Ender, Asuman, Emir e Caner per tendere una trappola a Halit, facendogli uno scherzo. Ecco il Video Mediaset per rivedere l’episodio 39 trasmesso da Canale 5 in replica streaming. Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

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