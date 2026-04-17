Forbidden fruit 3 replica puntata 17 aprile in streaming | Video Mediaset

Da superguidatv.it 17 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Venerdì 17 aprile viene trasmessa una nuova puntata della soap turca Forbidden fruit 3, disponibile anche in streaming. Nella puntata, Yildiz riceve delle fotografie anonime che mostrano Halit e Leyla insieme. La donna si ingelosisce e, con il supporto di Zehra, cerca di scoprire se il marito la tradisca. La vicenda si svolge tra tensioni e sospetti all’interno della trama della serie.

Nuovo appuntamento oggi – venerdì 17 aprile  – con la soap turca Forbidden fruit 3. Nella puntata odierna Yildiz riceve in forma anonima delle fotografie che ritraggono Halit e Leyla insieme; si ingelosisce e, con l’aiuto di Zehra, cerca di capire se il marito la stia tradendo. Yigit mentre sta andando in ufficio dalla madre incontra Nadir che lo invita a parlare nel suo ufficio. I due parlano del rapporto tra Yigit e Lila e poi Nadir fa intendere a Yigit di sapere qualcosa riguardo la retata al casinò. Yigit, preoccupato che si scopra la verità, lo va a riferire alla madre, la quale invita Nadir a cena con la scusa di festeggiare la loro collaborazione.🔗 Leggi su Superguidatv.it

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