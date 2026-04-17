Forbidden fruit 3 replica puntata 17 aprile in streaming | Video Mediaset

Venerdì 17 aprile viene trasmessa una nuova puntata della soap turca Forbidden fruit 3, disponibile anche in streaming. Nella puntata, Yildiz riceve delle fotografie anonime che mostrano Halit e Leyla insieme. La donna si ingelosisce e, con il supporto di Zehra, cerca di scoprire se il marito la tradisca. La vicenda si svolge tra tensioni e sospetti all’interno della trama della serie.

Nuovo appuntamento oggi – venerdì 17 aprile – con la soap turca Forbidden fruit 3. Nella puntata odierna Yildiz riceve in forma anonima delle fotografie che ritraggono Halit e Leyla insieme; si ingelosisce e, con l’aiuto di Zehra, cerca di capire se il marito la stia tradendo. Yigit mentre sta andando in ufficio dalla madre incontra Nadir che lo invita a parlare nel suo ufficio. I due parlano del rapporto tra Yigit e Lila e poi Nadir fa intendere a Yigit di sapere qualcosa riguardo la retata al casinò. Yigit, preoccupato che si scopra la verità, lo va a riferire alla madre, la quale invita Nadir a cena con la scusa di festeggiare la loro collaborazione.🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Forbidden fruit 3, replica puntata 17 aprile in streaming | Video Mediaset Forbidden fruit Anticipazioni Dal 19 al 21 Marzo Kaya scopre che Yigit è suo figlio,Sahika perde tut Notizie correlate Forbidden fruit 3, replica puntata 9 aprile in streaming | Video MediasetNuovo appuntamento oggi – giovedì 9 aprile – con la soap turca Forbidden fruit 3. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Forbidden fruit 3, replica puntata 12 aprile in streaming | Video Mediaset; Forbidden fruit 3, replica puntata 14 aprile in streaming | Video Mediaset; Forbidden fruit 3 replica puntata 16 aprile in streaming | Video Mediaset; Forbidden fruit 3, replica puntata dell’8 aprile in streaming | Video Mediaset. Forbidden fruit 3, replica puntata 15 aprile in streaming | Video MediasetReplica puntata Forbidden fruit del 15 aprile 2026. Video Mediaset per rivedere l'episodio inedito trasmesso da Canale 5 in streaming. superguidatv.it Forbidden fruit 3, replica puntata del 7 aprile in streaming | Video MediasetReplica puntata Forbidden fruit del 7 aprile 2026. Video Mediaset per rivedere l'episodio inedito trasmesso da Canale 5 in streaming. superguidatv.it Dagli studi Mediaset di Zelig arriva il secondo video del comico reggino Santo Palumbo… Prenota ora la tua donazione! facebook