Football americano nella week 7 della IFL successi per Frogs Guelfi e Dolphins

Nella settima settimana della stagione regolare della IFL 2026 si sono disputati quattro incontri di football americano, con risultati che hanno determinato sviluppi significativi per le classifiche. Tra le squadre coinvolte, i Frogs, i Guelfi e i Dolphins sono riusciti a conquistare vittorie importanti. La competizione prosegue con intensità, mentre le sfide continuano a delineare la posizione delle squadre in vista delle fasi successive.

Si entra sempre più nel vivo della stagione regolare della IFL – Italian Football League 2026. La settima settimana di gare vedeva in campo quattro incontri che hanno emesso verdetti davvero importanti. In primo luogo arrivano conferme importanti ai piani alti con le big che vincono tutte e iniziano ufficialmente la battaglia per le prime posizioni in vista della post-season. Nel primo incontro arriva un netto successo dei Dolphins Ancona per 36-19 in casa dei Warriors Bologna che proseguono nella loro annata ancora senza successi. Match equilibrato fino all’intervallo con i marchigiani avanti solo 14-12, quindi tutto cambia nella terza frazione con un parziale di 15-0 che cambia tutto.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Football americano, nella week 7 della IFL successi per Frogs, Guelfi e Dolphins Notizie correlate Football americano, nella seconda settimana di IFL successi per Parma e TorinoLa IFL – Italian Football League 2026 è tornata in campo per la seconda settimana di match. Football americano, nella terza settimana di IFL successi per Ferrara, Torino e LegnanoVanno in archivio anche gli incontri della terza settimana della IFL – Italian Football League 2026. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Football americano, Guelfi e Frogs vincono e comandano la classifica; Football americano, l’offensiva dei Dolphins sembra funzionare; IFL week 6: riparte la corsa con Firenze-Parma che accende il weekend; Flag football femminile: via alla stagione delle Panthers con il Bowl di Parma. Football americano, nella week 7 della IFL successi per Frogs, Guelfi e DolphinsSi entra sempre più nel vivo della stagione regolare della IFL – Italian Football League 2026. La settima settimana di gare vedeva in campo quattro incontri che hanno emesso verdetti davvero ... oasport.it FROGS Legnano travolgono Rhinos Milano sul campo del VigorelliI FROGS Legnano dominano la rivalry con Rhinos Milano (36-0) nella Week 7 del campionato IFL del campionato IFL sul campo del Vigorelli, segnando così la quarta vittoria di stagione su quattro ... legnanonews.com Football Americano Trasferta a Roma per il Crusaders Cagliari che vogliono confermarsi dopo le prime due vittorie facebook Così #Scaroni sul suo rapporto con #Cardinale: "La mia grande fatica come presidente del Milan è tradurre l'Italia a un proprietario americano che di sport se ne intende. Il mio azionista è un espertissimo di sport e lo considera la sua missione, quindi vorreb x.com