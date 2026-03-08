Football americano nella seconda settimana di IFL successi per Parma e Torino

Nella seconda settimana della IFL 2026, il campionato di football americano in Italia, si sono disputate due partite. Parma e Torino sono riuscite a vincere i rispettivi incontri, mentre le altre squadre hanno affrontato le sfide previste dal calendario. La stagione prosegue con altre gare in programma nelle prossime settimane.

La IFL – Italian Football League 2026 è tornata in campo per la seconda settimana di match. Dopo un primo turno scoppiettante il programma prevedeva solamente due incontri. Andiamo a vedere come sono andate le cose. Tutto facile per i Giaguari Torino che passeggiano con il punteggio di 39-0 in casa dei Warriors Bologna. Match indirizzato già nel primo tempo con un parziale di 20-0 che ha messo le cose in chiaro. Nella ripresa altre tre mete per il 39-0 finale. Nel secondo incontro del turno, invece, i Panthers Parma hanno piegato i Marines Lazio con il punteggio di 20-14. Gli emiliani partono subito forte con due mete nel primo quarto, quindi difendono il vantaggio lungo tutto il corso della sfida.