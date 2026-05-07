Pluriclassi in Appennino | al via 44 progetti finanziati dalla Regione

In diverse zone dell'Appennino, sono stati avviati 44 progetti finanziati dalla Regione Emilia-Romagna per le pluriclassi nelle scuole. L’obiettivo è sostenere il diritto allo studio nei territori più fragili e distanti. Le iniziative riguardano interventi per migliorare le strutture e le risorse disponibili, con l’intento di favorire un ambiente scolastico più accessibile e adeguato alle esigenze degli studenti locali.

L’Emilia-Romagna sostiene le pluriclassi per tutelare il diritto allo studionei territori più fragili e distanti. La Giunta regionale ha approvato nell’ultima seduta una delibera che finanza con 385mila euro nuovi progetti educativi destinati a 44 pluriclassiattive nell’anno scolastico 202526.🔗 Leggi su Parmatoday.it Notizie correlate L’Emilia-Romagna sostiene le pluriclassi in Appennino: al via 44 progetti finanziati dalla Regione con 385mila euroCon 21 candidature presentate da Comuni e da un’Unione montana si è chiusa la prima finestra del terzo bando regionale per le pluriclassi. Scuola, fondi dalla Regione Puglia: Brindisi e Mesagne tra i protagonisti dei progetti finanziatiBRINDISI – Ci sono anche istituti scolastici e un Comune della provincia di Brindisi tra i beneficiari dei finanziamenti regionali destinati a...