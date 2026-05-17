Foligno riaprono gli Orti Orfini | torna il parco dopo 10 anni

Dopo dieci anni di chiusura, gli Orti Orfini di Foligno sono stati riaperti al pubblico. Il parco, che si trova vicino all'ingresso principale, include un portale monumentale risalente al Cinquecento, di cui si discute spesso sulla sua funzione e sui dettagli architettonici. All’interno dell’area sono stati trovati alcuni reperti antichi che mostrano i nomi originali di Foligno e altri elementi storici legati alla città. La riapertura ha attirato visitatori e appassionati di storia locale.

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? Domande chiave Cosa nasconde il portale monumentale del Cinquecento all'ingresso?. Quale reperto antico rivela i nomi originali di Foligno?. Come verrà gestito il parco dopo la chiusura decennale?. Perché gli spazi interni rimangono ancora in attesa di un bando?.? In Breve Inaugurazione prevista lunedì 18 maggio alle ore 17.30 con il vice sindaco Meloni.. Investimento di 3 mila euro per ristrutturare edificio e servizi igienici accessibili.. Pulizia bagni pubblici garantita dal Comune fino al novembre 2027.. Portale monumentale del Cinquecento e lapide di Publio Elio Marcello nel sito.. Il parco degli Orti Orfini di Foligno riaprirà ufficialmente il prossimo lunedì 18 maggio alle ore 17. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Foligno, riaprono gli Orti Orfini: torna il parco dopo 10 anni ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Parco Talenti, dopo 25 anni un nuovo traguardo: aperti giochi e orti urbaniRoma, 28 aprile 2026 – Il percorso per il completamento del Parco Talenti, nel Municipio Roma III, raggiunge un nuovo traguardo fondamentale:... Parco Talenti: arrivano 60 orti e nuove aree gioco dopo 25 anni? Cosa sapere Maurizio Veloccia e Paolo Marchionne inaugurano 60 orti e tre aree gioco al Parco Talenti. Parco degli Orti OrfiniFOLIGNO Più vicina la riapertura del Parco degli Orti Orfini. Manca ormai solo la data, ma l’amministrazione comunale ... lanazione.it Segnalazioni dei residentiFOLIGNO – Blitz della polizia agli Orti Orfini, spacciatore in manette. Gli agenti del commissariato di Foligno hanno arrestato in flagranza per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini ... lanazione.it