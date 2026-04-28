Parco Talenti dopo 25 anni un nuovo traguardo | aperti giochi e orti urbani

Dopo venticinque anni di lavori, il Parco Talenti nel Municipio Roma III ha aperto i giochi e gli orti urbani. I lavori sono stati conclusi e il parco è ora accessibile ai cittadini, che potranno usufruire delle nuove aree verdi e dei servizi all’interno dell’area. La riqualificazione comprende spazi dedicati ai più piccoli e zone dedicate all’agricoltura urbana, garantendo un potenziamento delle strutture pubbliche nella zona.

Roma, 28 aprile 2026 – Il percorso per il completamento del Parco Talenti, nel Municipio Roma III, raggiunge un nuovo traguardo fondamentale: l’Assessore all’Urbanistica Maurizio Veloccia e il Presidente del Municipio Roma III Paolo Marchionne, hanno ufficialmente inaugurato le tre nuove aree ludiche attrezzate e i 60 orti urbani situati all’interno del parco. Le nuove aree gioco, spazi moderni e sicuri, sono distribuite lungo l’intera area verde per garantire massima accessibilità alle famiglie: la prima (circa 150 mq) si trova nella zona dell’ex sorgente, a ridosso degli orti urbani; la seconda (circa 150 mq) è situata nell’area del Parco dei Cinque Sensi, mentre la più grande (circa 300 mq) è posizionata nei pressi di via Ugo Ojetti.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Notizie correlate Dopo 25 anni, aperti i cancelli del parco abbandonato |VIDEOCi sono voluti 25 anni per aprire i cancelli di un parco pubblico mai inaugurato. Leggi anche: Al parco di Monte Ciocci arriva il biolago per gli orti urbani Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Talenti, intitolato un parco al poeta e attore Remo Remotti; Talenti, il parco ora è di Remo Remotti: la poesia delle periferie entra in toponomastica; Il portale del Ticino; Cavezzo, al Parco Soundgarden debutta la prima edizione di 33 Giri nel Verde. Roma, dopo 25 anni consegnate al Municipio III le strade di Parco Talenti. Ecco quali sono e quali restano escluseUn’attesa durata ben 25 anni e che ora finalmente si sblocca: nel quadrante nord-est di Roma, le strade di competenza municipale previste dalla convenzione urbanistica di Parco Talenti sono state ... ilmessaggero.it Le strade di parco Talenti al municipio. Arrivano anche i parcheggiConsegna avvenuta con successo. Le strade di competenza municipale previste dalla convenzione urbanistica Parco Talenti entrano ufficialmente a far parte del patrimonio pubblico del Roma Montesacro. romatoday.it Villa con giardino – Talenti | Casal Boccone Nel cuore del Parco Talenti, tra via Casal Boccone e il quartiere Talenti, all’interno dell’elegante comprensorio “Consorzio Casale della Cecchina”, con servizio di portineria diurna e vigilanza notturna, proponiamo l - facebook.com facebook