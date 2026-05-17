Folgore una gita a Vado Basta un punto c’è fiducia

Nel terzo e ultimo turno della prima fase a triangolari della poule scudetto, alle 17 si sfidano a Vado Ligure le squadre di Vado e Folgore Caratese. Le due società si trovano in condizioni molto diverse, con stati d’animo opposti, e il risultato di questa partita potrebbe avere ripercussioni sulla classifica finale del girone. La partita si gioca in Liguria e rappresenta l’ultimo impegno prima di passare alla fase successiva del torneo.

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Terzo e ultimo turno della prima fase a triangolari della poule scudetto. In Liguria alle 17 si gioca Vado Ligure-Folgore Caratese, due squadre, anzi due società dagli stati d’animo totalmente agli antipodi. Partiamo dai brianzoli a cui basta un punto per accedere alle semifinali in virtù della bella vittoria di mercoledì sera casalinga contro il Treviso per 2-0. Vado Ligure e Treviso sette giorni fa avevano pareggiato 3-3. Siccome passa la prima (e una migliore seconda) i ragazzi di Belmonte con un qualsiasi risultato di parità sono sicuramente primi. Obiettivo fattibile anche perché l’ambiente è sereno, il morale è ancora alle stelle, allo... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Folgore, una gita a Vado. Basta un punto, c’è fiducia ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Folgore, altro match point. Basta un punto per la festaLa grande festa è rimandata a domenica quando alle 15 la Folgore Caratese riceve allo Sportitalia Village la Real Calepina. Folgore Caratese, l’ora della verità: basta un punto per la Serie CLa Folgore Caratese si trova a un passo dal traguardo della promozione in Serie C, con la possibilità di sancire ufficialmente il salto di categoria... | La regular season aveva detto una cosa, le gare di andata del Turno Preliminare ne dicono un'altra. Sono i casi di Libertas e Faetano, che ribaltano il pronostico a spese di Juvenes Dogana e Folgore. | ? fsgc.sm/it/notizia/fut… #futsal x.com Folgore, una gita a Vado. Basta un punto, c’è fiduciaCalcio Serie D, ultimi scampoli per conquistare lo scudettino di categoria. Semifinale a un passo, i liguri sono depressi dopo la rinuncia all’iscrizione. msn.com Aiuto per identificare una bici d'epoca reddit