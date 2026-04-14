La Folgore Caratese si trova a un passo dalla qualificazione, con un solo punto che le basta per chiudere la partita e conquistare la vittoria. La sfida decisiva si gioca domenica alle 15 nello Sportitalia Village contro la Real Calepina, che potrebbe determinare il passaggio del turno. La squadra ha l’opportunità di chiudere in anticipo la serie di incontri con un risultato positivo.

La grande festa è rimandata a domenica quando alle 15 la Folgore Caratese riceve allo Sportitalia Village la Real Calepina. Giorno e orario sono stati confermati già l’altro ieri dal club azzurro che quindi scarta l’ipotesi-bis della gara in notturna e opta per una celebrazione senza fuochi d’artificio e giochi di luce come sarebbe presumibilmente accaduto sabato sera contro l’Oltrepò. Il primo match-point del weekend “saltato” a cui ne è seguito un secondo la domenica pomeriggio in occasione della trasferta del ChievoVerona, l’unica inseguitrice (non immediata perché sta lontana anni luce) ancora in grado di obbligare allo spareggio la Folgore Caratese solo in caso di una striscia di quattro (ora tre) vittorie e brianzoli al palo.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Folgore, altro match point. Basta un punto per la festa

Sfida aperta a un Chievo deluso. La Folgore pronta al match point. E in D la Leon aspetta il SondrioNon è un match point – perché ci sono ancora ancora molte gare da giocare – ma poco ci manca per la Folgore Caratese chequesto pomeriggio alle 14.

Folgore Caratese, festa bloccata: l’Oltrepò ruba un punto preziosoLa festa per la promozione della Folgore Caratese in Serie C è stata frenata da un pareggio inaspettato ieri sera allo Sportitalia Village, dove...

Nella memoria l'uomo sostiene, inoltre, che all'epoca di quei racconti, negli anni '90, lui era ideologicamente vicino "all'Msi" e affascinato "dalla Folgore e dai corpi speciali" - facebook.com facebook

Il calcio è di chi lo ama. Partita della Folgore Caratese per entrare in Serie C per la prima volta dal 1947 x.com