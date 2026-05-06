Le imbarcazioni della Global Sumud Flotilla, attualmente ancorate al porto di Ierapetra, in Creta, sono pronte a salpare di nuovo. Secondo quanto riferito dall’inviato di un quotidiano, la flotta si dirige verso la Turchia, dove si terrà un incontro per discutere delle prossime mosse riguardanti Gaza. La partenza è stata confermata, mentre le barche si preparano a lasciare il porto.

Le barche della Global Sumud Flotilla ferme alla fonda di Ierapetra, a Creta, sono pronte per ripartire. Come racconta l’inviato del Fatto Quotidiano, Alessandro Mantovani, “domani, giovedì 7 maggio si partirà alla volta di Marmaris in Turchia”, allontanandosi quindi dalla striscia di Gaza. La navigazione proseguirà soprattutto in acque territoriali greche e turche, tanto che “la guardia costiera greca vuole scortarci fino alle sue acque territoriali, dopo il comportamento perlomeno equivoco avuto nei giorni scorsi” quando una parte delle barche della Flotilla sono state abbordate dalla marina israeliana, sequestrando gli attivisti a bordo e portandone in carcere due, Thiago Ávila e Saif AbuKeshek.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - La Sumud Flotilla pronta a ripartire, il racconto dell’inviato del Fatto: “Rotta verso la Turchia, lì faremo il punto per Gaza”

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