Il centenario della nascita di Flannery O'Connor (1925-1964) ha prodotto in Italia un volume corale degno del personaggio: Il cielo e la polvere. Visioni e universi di Flannery O'Connor, curato da Benedetta Centovalli per Mimesis, raccoglie voci di scrittori, critici e studiosi che si sono confrontati con l'opera della scrittrice americana in occasione della rassegna omonima tenutasi al Centro Culturale di Milano nella primavera del 2025. Il centenario sarà celebrato, con qualche mese di ritardo, anche da una importante pubblicazione. Le edizioni Ares, per la prima volta, propongono al pubblico italiano le pagine del Diario compilato dalla O'Connor nel 1943-1944 e pubblicato in lingua originale con il titolo Matematica avanzata. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Flannery O'Connor. Siamo marine che strisciano per conquistare la fede

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