Il Vangelo del 15 aprile 2026, mercoledì della seconda settimana di Pasqua, ci invita a riflettere sulla fede come convinzione di essere amati sinceramente. La meditazione di don Luigi Maria Epicoco introduce la giornata con una riflessione sulla Parola del Signore, offrendo uno spunto per approfondire il significato di questo credere che deriva dall’amore autentico. È un invito a considerare il rapporto tra fede e sentimento di accoglienza.

Meditiamo il Vangelo di questo mercoledì della seconda settimana di Pasqua, 15 aprile 2026, iniziando la giornata con una riflessione sulla Parola del Signore che ci viene offerta da don Luigi Maria Epicoco. Nel dialogo tra Gesù Cristo e Nicodemo emerge il fulcro del messaggio cristiano: amore, salvezza e verità. L’uomo è portato a scegliere: credere alle tenebre o alla verità che è liberante e converte. In quel tempo, Gesù disse a Nicodèmo: «Dio ha tanto amato il mondo da dare il Figlio unigenito, perché chiunque crede in lui non vada perduto, ma abbia la vita eterna. Dio, infatti, non ha mandato il Figlio nel mondo per condannare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di lui.🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

© Lalucedimaria.it - Vangelo del 15 aprile 2026: la fede è credere che siamo amati così per davvero

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