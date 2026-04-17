Bernabei | i diari segreti che svelano la Rai tra Vaticano e URSS

Tra il 1961 e il 1965, Ettore Bernabei ha ricoperto ruoli di rilievo alla Rai, svolgendo un ruolo di mediazione tra la Santa Sede e l’Unione Sovietica. Diari finora nascosti rivelano dettagli sui contatti e le attività svolte in quegli anni, offrendo uno sguardo inedito sui rapporti tra il mondo ecclesiastico e il regime sovietico durante la Guerra fredda.

Ettore Bernabei, figura centrale della Rai tra il 1961 e il 1965, ha operato come un mediatore silenzioso tra la Santa Sede e l’Unione Sovietica durante gli anni più caldi della Guerra fredda. I suoi diari rivelano come la televisione italiana sia stata utilizzata per gestire canali diplomatici cruciali, muovendosi tra le tensioni politiche della Democrazia cristiana e le necessità del Vaticano. Il secondo volume dei documenti privati, curato da Agostino Giovagnoli per la Fondazione La Pira e pubblicato da Rubbettino, ricostruisce un quinquennio di storia mondiale attraverso gli occhi di un uomo che era contemporaneamente giornalista, padre di sette figli e funzionario di Stato.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Bernabei: i diari segreti che svelano la Rai tra Vaticano e URSS Notizie correlate Bernabei e i diari della “grande speranza”: quando la Rai diventò strumento di diplomaziaC’è una scena, in questo secondo volume dei diari di Ettore Bernabei, che vale più di un saggio. Giornata Nazionale del Profumo 2026: i libri che svelano i segreti del sentireGiornata Nazionale del Profumo: il boom delle fragranze in libreria Non si contano più, infatti, i libri a tema, dai romanzi che hanno al centro il...