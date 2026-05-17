Fiumefreddo rubinetti a secco | Forza Italia attacca il gestore SIE

A Fiumefreddo, alcuni quartieri stanno affrontando problemi di approvvigionamento idrico con i rubinetti a secco. La situazione ha portato l’opposizione politica a criticare il gestore S.I.E., responsabile della fornitura. Restano ancora da chiarire le cause tecniche del blocco, mentre si discute sul motivo per cui la gestione privata non sarebbe riuscita a garantire una fornitura costante. La questione ha generato diverse interrogazioni da parte delle autorità locali e dei cittadini coinvolti.

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? Punti chiave Quali sono le reali cause tecniche del blocco idrico nei quartieri?. Perché la nuova gestione privata non garantisce la continuità del servizio?. Come interverrà l'Amministrazione se la S.I.E. Spa non risponde subito?. Chi dovrà rispondere delle violazioni alle norme stabilite dall'Arera?.? In Breve Interruzione idrica colpisce i quartieri Liberto, Diana, Ponte Boria e Feudogrande.. Gestione affidata alla S.I.E. Spa dal 1° luglio 2025.. Forza Italia segnalerà il gestore all'Arera per violazione norme di servizio.. Entrate della società privata decuplicate rispetto alla precedente gestione in house.. I rubinetti sono rimasti a secco per diversi giorni in vari quartieri di Fiumefreddo di Sicilia, scatenando la protesta del gruppo consiliare di Forza Italia che ora esige chiarezza immediata dal gestore privato. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Fiumefreddo, rubinetti a secco: Forza Italia attacca il gestore S.I.E. ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Slittano i lavori all'impianto idrico: rubinetti a secco il 19 maggioNepta comunica che gli interventi di manutenzione straordinaria finalizzati al miglioramento dell’impianto idrico “Casino del Duca” nel territorio di... Lavori a Salerno: rubinetti a secco per 7 oreDisagi in vista per i salernitani: a causa di un intervento di manutenzione in Via Salvatore Allende altezza civico n°77a sarà sospesa l’erogazione...