Slittano i lavori all' impianto idrico | rubinetti a secco il 19 maggio

I lavori di manutenzione sull’impianto idrico chiamato “Casino del Duca” nel territorio di Galluccio sono stati rinviati e si svolgeranno il 19 maggio invece che il 18. Nepta ha comunicato il cambiamento di data, spiegando che gli interventi sono finalizzati al miglioramento dell’impianto. La modifica della programmazione comporta che i rubinetti potrebbero rimanere a secco in quella giornata. Non sono stati forniti ulteriori dettagli sui motivi del rinvio o sulla durata dei lavori.

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