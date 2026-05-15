Slittano i lavori all' impianto idrico | rubinetti a secco il 19 maggio
I lavori di manutenzione sull’impianto idrico chiamato “Casino del Duca” nel territorio di Galluccio sono stati rinviati e si svolgeranno il 19 maggio invece che il 18. Nepta ha comunicato il cambiamento di data, spiegando che gli interventi sono finalizzati al miglioramento dell’impianto. La modifica della programmazione comporta che i rubinetti potrebbero rimanere a secco in quella giornata. Non sono stati forniti ulteriori dettagli sui motivi del rinvio o sulla durata dei lavori.
Nepta comunica che gli interventi di manutenzione straordinaria finalizzati al miglioramento dell’impianto idrico “Casino del Duca” nel territorio di Galluccio, inizialmente previsti per lunedì 18 maggio, sono stati riprogrammati a martedì 19 maggio.La nuova data è dovuta ai lavori programmati. 🔗 Leggi su Casertanews.it
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