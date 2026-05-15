Slittano i lavori all' impianto idrico | rubinetti a secco il 19 maggio

Da casertanews.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

I lavori di manutenzione sull’impianto idrico chiamato “Casino del Duca” nel territorio di Galluccio sono stati rinviati e si svolgeranno il 19 maggio invece che il 18. Nepta ha comunicato il cambiamento di data, spiegando che gli interventi sono finalizzati al miglioramento dell’impianto. La modifica della programmazione comporta che i rubinetti potrebbero rimanere a secco in quella giornata. Non sono stati forniti ulteriori dettagli sui motivi del rinvio o sulla durata dei lavori.

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Nepta comunica che gli interventi di manutenzione straordinaria finalizzati al miglioramento dell’impianto idrico “Casino del Duca” nel territorio di Galluccio, inizialmente previsti per lunedì 18 maggio, sono stati riprogrammati a martedì 19 maggio.La nuova data è dovuta ai lavori programmati. 🔗 Leggi su Casertanews.it

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