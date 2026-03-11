Lavori a Salerno | rubinetti a secco per 7 ore
Venerdì 13 marzo, dalle 9 alle 18, i residenti di alcune vie di Salerno dovranno fare a meno dell’acqua a causa di un intervento di manutenzione in Via Salvatore Allende, all’altezza del civico 77a. La sospensione durerà circa sette ore e interesserà diverse strade della zona, creando disagi per chi si trova nelle vicinanze.
Disagi in vista per i salernitani: a causa di un intervento di manutenzione in Via Salvatore Allende altezza civico n°77a sarà sospesa l’erogazione idrica venerdì 13 marzo dalle ore 9 alle ore 18 in diverse strade.Ecco l'elenco delle zone interessate:Via Allende civ. n° 77 e civ. 77AVia Roberto. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
Articoli correlati
Rubinetti a secco a Salerno per 4 ore a causa dei lavori: la mappa dei disagiE' in programma un intervento di manutenzione in via Stefano Brun, all'altezza del civico n° 1: rubinetti a secco, dunque, dalle 10 alle ore 14 del...
Leggi anche: Lavori sulla rete idrica: rubinetti a secco in tre Comuni per 8 ore
Tutti gli aggiornamenti su Lavori a Salerno rubinetti a secco per...
Temi più discussi: Lavori di manutenzione, scatta la sospensione idrica in diverse zone di Salerno; Lavori alla rete idrica nei pressi dell'ospedale: rubinetti a secco per tre ore, le aree interessate; Sospensione dell’acqua per lavori urgenti: rubinetti a secco in cinque comuni del Vastese.
Salerno, terminato il restyling della stazione Salerno IrnoSono terminati i lavori di riqualificazione da parte di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane) della stazione di Salerno Irno. Un insieme ... msn.com
Lavori all’acquedotto, alla frazione Oriolo rubinetti a singhiozzoVoghera. L’acqua va e viene da giorni, senza preavviso, alla frazione di Oriolo, dove gli abitanti cominciano ad esaurire la pazienza. I lavori sull’acquedotto, infatti, sono in corso dalla scorsa ... laprovinciapavese.gelocal.it
Domani lavori alle condotte principali: chiudono anche le scuole CONTENUTO PREMIUM - facebook.com facebook
#10marzo 1569, #Venezia: sollevazione delle maestranze dell’Arsenale a causa della “decretata diminuzione del loro salario”. I lavoratori bloccano i lavori del Senato e la protesta si placa quando viene detto loro che saranno esaminate le loro richieste. x.com