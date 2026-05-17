Fiume Montone | allarme sicurezza e 45 milioni di danni alle imprese

Il fiume Montone ha causato danni alle imprese per un totale di 45 milioni di euro a causa di recenti allagamenti. La situazione ha sollevato preoccupazioni sulla sicurezza delle aree agricole situate lungo il corso d'acqua. In risposta, sono state proposte nuove norme riguardanti le tracimazioni controllate, con l’obiettivo di gestire meglio le piene e ridurre i danni alle attività produttive. Le modifiche normative potrebbero influenzare le pratiche agricole e le operazioni nelle zone interessate.

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? Punti chiave Come influenzeranno le nuove norme sulle tracimazioni controllate le aziende agricole?. Perché i lavori al parco Franco Agosto sono fermi fino al 2027?. Chi deve rispondere dei 45 milioni di danni alle cooperative braccianti?. Cosa rischiano le famiglie che vivono vicino all'alveo del Montone?.? In Breve 22 imprese agricole colpite hanno subito perdite superiori a 45 milioni di euro.. Liquidazione danni per le cooperative braccianti giunta solo a metà del percorso previsto.. Lavori parco Franco Agosto posticipati dalla società Consap fino a metà del 2027.. Consigliere Federico Morgagni contesta ritardi cantiere Forlì fermo da oltre mille giorni. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Fiume Montone: allarme sicurezza e 45 milioni di danni alle imprese ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video DEFNECLK NASIL YAPILIR! ÖLÜMCÜL TUZAKLARDAN METAL DEDEKTÖRE KADAR HER EY VAR! Sullo stesso argomento L'allarme di Cna: la guerra costa alle imprese padovane 3 milioni di euro alla settimanaIl conflitto voluto dagli Usa e da Israele in Iran e Libano rischia di costare alle 84 mila imprese attive del padovano quasi 161 milioni di euro nel... Leggi anche: Allarme roditori alle case Aler di via Fiume A Villafranca si parla di sicurezza idrogeologicaLe criticità strutturali e la fragilità del territorio del forese, colpito duramente dalle alluvioni del 2015, 2019 e 2023, ... ilrestodelcarlino.it A Forlì nuovo ponte sul fiume Montone, progetto da 6 milioniLa Provincia di Forlì-Cesena ha aggiudicato l'appalto per la demolizione e ricostruzione del viadotto sul torrente Montone, lungo la SP27bis Braldo nel forlivese. L'opera, dal valore di circa sei ... ansa.it