allarme roditori alle case aler di via fiume

I residenti delle case Aler di via Fiume a San Rocco segnalano un aumento della presenza di roditori nelle aree comuni, legato principalmente agli sversamenti abusivi. La situazione solleva preoccupazioni legate all’igiene e alla sicurezza degli ambienti condivisi. La problematica richiede interventi tempestivi per risolvere le criticità e garantire condizioni di vita più salubri. Le autorità sono state informate e si attendono azioni concrete.

Una questione di igiene urbana su cui intervenire in fretta. È questo l’obiettivo dei residenti delle case Aler di via Fiume, a San Rocco, dove negli ultimi tempi si è registrato un aumento della presenza di topi legato soprattutto agli sversamenti abusivi nelle aree comuni. Una situazione segnalata al Comune. Un episodio recente ha accentuato l’attenzione sul problema: per circa due settimane non è stato effettuato il ritiro della carta da parte della ditta Sangalli. Secondo quanto riferito, l’operatore avrebbe manifestato preoccupazioni per la presenza di roditori nell’area adiacente alla piazzola ecologica. A raccogliere le istanze dei cittadini è Pino Saccà, referente del Comitato inquilini Case Aler di San Rocco. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

