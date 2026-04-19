L' allarme di Cna | la guerra costa alle imprese padovane 3 milioni di euro alla settimana

Un nuovo rapporto segnala che le imprese del padovano potrebbero perdere circa 3 milioni di euro a settimana a causa del conflitto tra Stati Uniti, Israele e le aree in Iran e Libano. Secondo i dati di Cna, il totale stimato delle perdite per le 84 mila aziende della provincia potrebbe raggiungere quasi 161 milioni di euro nel corso del 2026. La situazione viene monitorata come un impatto economico diretto sulle imprese locali.

Il conflitto voluto dagli Usa e da Israele in Iran e Libano rischia di costare alle 84 mila imprese attive del padovano quasi 161 milioni di euro nel 2026. Una cifra pari a 13,4 milioni di euro al mese, oltre 3 milioni a settimana. Sono queste le stime, per altro prudenziali, che l’ufficio studi.🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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