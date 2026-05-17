Fisco e conti dei familiari | la Cassazione blocca i controlli automatici

La Corte di Cassazione ha deciso di bloccare i controlli automatici relativi a fisco e conti dei familiari, stabilendo nuove regole per le verifiche fiscali. In particolare, i giudici hanno stabilito che il Fisco non può più utilizzare automaticamente bonifici tra coniugi come prova sufficiente per avviare un accertamento. La questione centrale riguarda come il Fisco possa dimostrare il legame tra due conti correnti diversi, limitando così le verifiche automatiche basate su operazioni tra familiari.

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? Punti chiave Come può il Fisco dimostrare il legame tra due conti diversi?. Perché un bonifico del coniuge non giustifica più un accertamento automatico?. Chi deve ora provare l'esistenza di un nesso logico finanziario?. Cosa succede se l'Agenzia delle Entrate non presenta prove concrete?.? In Breve Ordinanza 123682026 impone nesso logico tra flussi finanziari di terzi e contribuente.. L'Agenzia delle Entrate deve dimostrare gestione diretta prima di invertire l'onere probatorio.. Gli avvocati tributaristi useranno la sentenza per contestare accertamenti basati su indizi indiretti.. La decisione protegge la sfera patrimoniale privata da verifiche basate su coincidenze numeriche. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Fisco e conti dei familiari: la Cassazione blocca i controlli automatici ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Fisco, controlli del passato a rischio: ecco i paletti fissati dalla Cassazione Fisco 2026, controlli serrati sui conti: cosa cambia davvero per tuttiRoma - Nuove regole e verifiche sempre più approfondite sui movimenti bancari: bonifici, contanti e operazioni familiari sotto osservazione per... Il Fisco non può spiare un contribuente servendosi del conto del suo partner o coniuge: cosa dice la CassazioneAgenzia delle Entrate non può sanzionare un contribuente basandosi sui movimenti bancari dei suoi cari. Prima deve dimostrare l'esistenza di una connessione logica ... ilgiornale.it Il Superbonus si conferma una gigantesca truffa ai danni dello Stato, una misura che ha messo a rischio la stabilità economica della Nazione pur di inseguire un consenso facile. Oggi emergono altri 4,1 miliardi di crediti bloccati dal Fisco per anomalie e possi x.com Conti correnti, stop al segreto: il Fisco può controllare anche quelli dei familiari. Come difendersiNon è un pesce d'aprile. Ma un nuova sentenza della Corte di Cassazione che legittima l’estensione dei controlli fiscali anche ai conti correnti dei congiunti. I controlli del Fisco si estendono ... ilmessaggero.it