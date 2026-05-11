Fisco controlli del passato a rischio | ecco i paletti fissati dalla Cassazione

La Cassazione ha aperto un dibattito sulla validità delle prove raccolte durante i controlli fiscali svolti in modo irregolare prima della riforma prevista per il 2024. La Sezione Tributaria ha chiesto alle Sezioni Unite di chiarire se, in presenza di violazioni del domicilio, le prove fossero già considerate inutilizzabili prima delle nuove disposizioni legislative. La questione riguarda quindi l’efficacia delle prove acquisite in passato in casi di irregolarità procedurali.

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Due ordinanze, due messaggi. Da un lato la Cassazione rimette alle Sezioni unite una questione che può travolgere migliaia di accertamenti fiscali del passato: le prove raccolte dal Fisco in violazione del domicilio dell’impresa erano già inutilizzabili anche prima che la legge lo dicesse esplicitamente, nel 2024 con la riforma dello Statuto del contribuente? Dall’altro, in attesa della risposta, la stessa Sezione Tributaria detta i criteri pratici per stabilire quando una verifica nei locali aziendali è regolare e quando no. Il primo fronte si apre con l’ordinanza depositata l’11 maggio, presidente Lucio Napolitano, relatore Giuliano Tartaglione, sul caso di una società di calcestruzzi.🔗 Leggi su Ilsole24ore.com © Ilsole24ore.com - Fisco, controlli del passato a rischio: ecco i paletti fissati dalla Cassazione ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Controlli del Fisco quando si acquista un’auto: ecco bisogna sapereGli strumenti di controllo fiscale dello Stato italiano hanno l’obiettivo di fare emergere redditi e patrimoni non dichiarati, in modo da applicare... Fisco, ecco quali operazioni sul conto corrente possono far scattare i controlliDal momento che ogni movimento di denaro in ingresso sul nostro conto corrente viene considerato reddito imponibile, a meno che non sia il... Argomenti più discussi: Dichiarazione dei redditi, arrivano i controlli diretti sulle spese mediche; Case non dichiarate: volano i controlli del Fisco (e cosa rischi davvero); Fisco e conti correnti, così i controlli bancari 2026: come funziona il software che incrocia redditi, spese e giacenze medie; Previdenza complementare, dal 2026 contributi con limite di deduzione maggiorato. Controlli fiscali sui conti del coniuge: la Cassazione frena gli automatismiSentenza Cassazione limita automatismi nei controlli fiscali sui conti del coniuge imponendo prova logica e collegamenti concreti al contribuente tributario. blitzquotidiano.it